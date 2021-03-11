الارصاد : منخفض جوي وكتلة هوائية باردة مساء اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة اليوم وتسود أجواء خماسينية مغبرة بوجه عام، تؤدي إلى تدني واضح في مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية .

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وليلا تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا مصاحبة للمنخفض الجوي الذي سيتمركز شمال شرق سوريا، حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتصبح الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى من المملكة، تمتد في ساعات ما بعد منتصف الليل لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية .



