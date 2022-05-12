الارصاد : موجة حارة تؤثر على الاردن وتحذير من ضربات الشمس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم السبت بكتلة هوائية حارة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملموس لتتجاوز معدلاتها العامة بحوالي (6-7) درجات مئوية، لذا تسود المملكة أجواء جافة وحارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في جنوب وشرق المملكة ، وخطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في الأغوار والعقبة.

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