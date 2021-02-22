الإثنين 22-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الخرابشة : حظر التجول الشامل لمدة 3 ايام في الاسبوع سيقلل اصابات كورونا

وزارة التربية لـ الوكيل : لا عودة للمدارس قبل تحسن الوضع الوبائي

أسعار الذهب الإثنين 22/2/2021

توجيه من وزير الداخلية بإغلاق محال تقديم الأرجيلة

إصابة 6 أشخاص إثر حريق شقة في عمان

توصية من لجنة الأوبئة بإعادة الحظر الشامل الجمعة

سيناريوهات صعبة أمام الحكومة بعد تفاقم الوضع الوبائي

محافظ العاصمة لـ الوكيل : لن نتهاون وعقوبات صارمة بحق المخالفين لأوامر الدفاع

وزارة التربية والتعليم للطلبة : الوضع مقلق

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بإربد غداً

الإثنين، 22-02-2021 11:08 ص

الارصاد : نحذر من السيول الجارفة غداً في بعض المناطق

2-60-540x268


الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة غدا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم تدريجياً، لتصبح الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة ، مع هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية من المملكة .

اضافة اعلان
 

ومع ساعات ما بعد الظهر تشمل الهطولات مناطق متفرقة من وسط وشرق المملكة، حيث يتوقع ان تكون الهطولات في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق.

 

هذا وقد تشمل غزارة الهطولات ولفترة وجيزة أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة وفي منطقة البحر الميت . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e663fcc7-2ad8-4133-bf36-2c519721fc59

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

2202119153212338950750

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين

357e983c-77fa-406c-a473-5e2e644b61d5

الارصاد : سماكة الثلوج في عجلون وصلت الى نصف متر في المنخفض الاخير

ad45e256-8616-421d-b8d2-10f80cb107e6

الارصاد تنشر التفاصيل الكاملة لحالة عدم الاستقرار التي ستؤثر على المملكة

3413ae9a-5c05-4707-a541-c238f3daa6f8

الارصاد تنشر اخر تفاصيل امطار الثلاثاء القادم

2ef5fbb3-06de-42a5-8bf0-0f1a5d17b5fc

ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وتحذير من الانجماد ليلاً

أخبار متعلقة
3413ae9a-5c05-4707-a541-c238f3daa6f8

الارصاد تنشر اخر تفاصيل امطار الثلاثاء القادم

2ef5fbb3-06de-42a5-8bf0-0f1a5d17b5fc

ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وتحذير من الانجماد ليلاً

4f8f23c6-a979-492c-bc83-b5bccba1cfac

الارصاد لـ الوكيل : مطر وبرد غزير ستشهده المملكة حتى صباح الاربعاء القادم

220211895629722718499

أمطار متفرقة بمختلف أنحاء المملكة وتشكل الانجماد ليلاً

74e73701-2729-40a2-9564-b68bd5470130

الأرصاد لـ الوكيل : نتوقع أن يتسبب تراكم الثلوج بإعاقة الحركة العامة في بعض مناطق شمال و وسط المملكة

1202129174939926911103

تفاصيل الحالة الجوية يوم غد الإثنين