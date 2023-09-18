الإثنين 18-09-2023
الوكيل الاخباري

نائب الملك يتابع مجريات تمرين درب الأمان 3

مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الأميركية

الارصاد : هذا موعد بدء فصل الخريف وعدد أيامه

البيت الأبيض يؤكد إطلاق إيران سراح خمسة أمريكيين

الامن العام : إصابة بتصادم دراجة نارية في مركبة

هزة أرضية تضرب الجزائر

تنقلات لمعلمين ومعلمات في وزارة التربية - أسماء

دوريات نجدة تقودها كوادر من الشرطة النسائية بعمان - صور

2597 طن خضار وفواكه واردات للسوق المركزي اليوم

وزيرة التنمية تستقبل وفدًا فلسطينيًا

الإثنين، 18-09-2023 06:35 م

الارصاد : هذا موعد بدء فصل الخريف وعدد أيامه

92023213111157896159


الوكيل الاخباري - يبدأ يوم السبت المقبل، الاعتدال الخريفي لهذا العام، فتتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار، مع تعامد أشعة الشمس مع خط الاستواء.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن خريف هذا العام سيستمر فلكيا 89 يوما، و20 ساعة، و44 دقيقة حتى 21 كانون الأول المقبل موعد الانقلاب الشتوي.

وأضاف، في بيان اليوم الاثنين، أن السجل المناخي في إدارة الأرصاد الجوية يشير أن المملكة شهدت خلال فصول الخريف السابقة 37 موجة حر، كان آخرها العام الماضي، كما تشكل الصقيع في بعض مناطق المملكة أواخر الخريف.

وبين أن الخريف يشهد أنماطاً جوية متعددة، وتبدأ درجات الحرارة فيه بالانخفاض التدريجي مع تباين حراري واضح سواء خلال ساعات النهار أو الليل، ومع نهايات الخريف تزداد فرص تشكل الصقيع وتساقط الثلج في بعض المناطق، خاصة مع تشكل منخفضات يترافق معها جبهات باردة.

وأفاد آل خطاب بأن الخريف خاصة مع بداياته يشهد هطولات مطرية مع تأثر المملكة بحالات عدم استقرار جوي بسبب نشاط منخفض البحر الأحمر، بالتزامن مع تقلبات في طبقات الجو العليا، تؤدي عادة لهطولات مطرية في مناطق مختلفة .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1695050829678

مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الأميركية

9202317161443954396927

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

حرارة 2

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

9202311141635296665818

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

ابراج السادس

الأرصاد: تغير على درجات الحرارة اليوم

9202314173920658904239

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد