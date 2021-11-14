الحالة الجوية المتوقعة ليومي الأحد والاثنين

الوكيل الاخباري- حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تشير إلى أن اليوم الأحد ستبقى الأجواء مغبرة في أغلب المناطق نتيجة الرياح الجنوبية الشرقية والتي تكون نشطة بين الحين والآخر ، كما تبقى فرصة سقوط زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة حتى ساعات المساء ، وفي ساعات الليل يقل تركيز الغبار بوجه عام مع بقاء الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً ، كما تبقى هناك احتمالية ضعيفة لبعض الزخات من المطر في شرق المملكة .

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تحذيرات ليوم الأحد :-



- نحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية ومناطق البادية .



- التنبيه من الانزلاقات على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول المطر .



أما غداً الإثنين فتسود أجواء مستقرة ، حيث تكون الحرارة نهاراً لطيفة في معظم المناطق وباردة نسبياً ليلاً .





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