الحالة الجوية المتوقعة يومي الاثنين والثلاثاء

الوكيل الاخباري- حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية إن الاجواء مستقرة في كافة مناطق المملكة و باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

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اما في ساعات الليل تكون أجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.



ويتوقع غدا الثلاثاء ان تستمر الاجواء مستقرة وتسود أجواء باردة نسبياً نهاراً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، بينما تكون باردة ليلاً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات لهذا اليوم وغداً:- خطر تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية



