الحالة الجوية المتوقعة يومي الاحد والاثنين

الوكيل الاخباري- حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول نتيجة امتداد المنخفض الموسمي الحراري الذي يعمل على رفع درجات الحرارة في المنطقة، بينما تكون الاجواء حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك ظهور لبعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات المساء.

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة



خليج العقبة:



الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:



- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.



- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



أما غداً الاثنين



الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

التحذيرات:



- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.