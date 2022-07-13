الحالة الجوية المتوقعة يومي الاربعاء والخميس

الوكيل الإخباري- حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية أجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان



ليـــــــلاً: الأجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:



الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



اما غداً الخميس



الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة