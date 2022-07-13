الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
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الحالة الجوية المتوقعة يومي الاربعاء والخميس

هل يمكن للذهب أن يحل مكان الدولار؟

الأربعاء، 13-07-2022 10:37 ص

الحالة الجوية المتوقعة يومي الاربعاء والخميس

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الوكيل الإخباري- حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية أجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليـــــــلاً:  الأجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:


الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


اما غداً الخميس

الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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