الحالة الجوية المتوقعة يومي الثلاثاء والاربعاء

الوكيل الاخباري- حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تبقى أجواء المملكة نهــــار اليوم دافئة بوجه عام مع درجات حرارة أعلى من المعدل العام بحوالي 7-9 درجات مئوية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، اما اثناء الليل تسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات الليل المتأخرة تظهر تدريجياً الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.



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أما غدا الأربعاء تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق تركيا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد تدريجياً إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/الساعة في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية.





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