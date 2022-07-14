الحالة الجوية المتوقعة يومي الخميس والجمعة

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

يوم الخميس نـهــــاراً تسجل درجات الحرارة ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعةاما يوم الجمعة تستمر الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم المنخفضة خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .