الجمعة 05-03-2021
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الجمعة، 05-03-2021 09:34 ص

الحالة الجوية حتى يوم الأحد - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا أثناء النهار، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية. 

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. 

 

ويطرأ يوم الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 - 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 1، وفي مرتفعات الشراه 10 - 0، وفي مناطق البادية 18 - 5، وفي مناطق السهول 14 - 5، وفي الاغوار الشمالية 20 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 9، وفي البحر الميت 22 - 10، وفي خليج العقبة 24 - 11 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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