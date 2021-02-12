الجمعة 12-02-2021
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الجمعة، 12-02-2021 09:40 ص

الحالة الجوية حتى يوم الاحد - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - تبقى درجات الحرارة اليوم الجمعة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية.

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وتكون الأجواء باردة ليلاً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ السبت درجات الحرارة قليلا، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.


وترتفع يوم الأحد درجات الحرارة قليلاً وتبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 - 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 7، وفي مرتفعات الشراه 19 - 5، وفي مناطق البادية 21 - 5، وفي مناطق السهول 21 - 8، وفي الاغوار الشمالية 25 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 12، وفي البحر الميت 25 - 13، وفي خليج العقبة 26 - 14 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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