الإثنين 17-05-2021
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الإثنين، 17-05-2021 07:46 ص

أجواء مائلة للبرودة مساء

الحرارة أعلى من مُعدلاتها الإثنين

حك
توضيحية


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة، الإثنين،  أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تميل الأجواء للبرودة فوق المناطق الجبلية، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

 




 

 


 

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