الخميس 29-04-2021
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الخميس، 29-04-2021 07:56 ص

أجواء معتدلة

الحرارة أعلى من مُعدلاتها بـ7 درجات

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توضيحية


الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة، الخميس، لتسجّل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

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