السبت 24-04-2021
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السبت، 24-04-2021 08:02 ص

احتمال هطول أمطار خفيفة

الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 10 درجات

نار
توضيحية


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة ، السبت، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-10) درجات مئوية لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع وجود احتمال لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في اجزاء محدودة ومختلفة من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية .

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

 

 




 

 


 

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