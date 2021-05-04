الثلاثاء 04-05-2021
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الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 7 درجات

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الثلاثاء، 04-05-2021 08:01 ص

أجواء حارة في مناطق المملكة

الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 7 درجات

منت
تعبيرية


الوكيل الإخباري - تسجّل درجات الحرارة ، الثلاثاء ، أعلى من معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما وتكون حارة نسبياً في مناطق السهول، بينما تكون حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

 

 

 

 




 

 


 

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