الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 7 درجات

الوكيل الإخباري - تسجّل درجات الحرارة ، الثلاثاء ، أعلى من معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما وتكون حارة نسبياً في مناطق السهول، بينما تكون حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.