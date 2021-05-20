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الخميس، 20-05-2021 07:55 ص

الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 7 درجات

دط
توضيحية


الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، الخميس، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الإعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (7-9) درجات مئوية،

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وتسود أجواء حارة بوجه عام في كافة مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر في مناطق البادية وتثير فيها الغبار.

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء، تسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

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