الحرارة أعلى من معدلاتها

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة، الإثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



