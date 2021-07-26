الحرارة حول معدلاتها الاثنين

الوكيل الإخباري - تسجّل درجات الحرارة ، الإثنين ، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار تواجد بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.