الثلاثاء 22-06-2021
الوكيل الاخباري

الحرارة حول معدلاتها الثلاثاء

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الثلاثاء، 22-06-2021 07:43 ص

أجواء لطيفة مساءً

الحرارة حول معدلاتها الثلاثاء

الحرارو
تعبيرية


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق وتميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما تكون معتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

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