الحرارة حول معدلاتها الثلاثاء

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة الثلاثاء ضمن معدلاتها الاعتيادية ،وتسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تميل الأجواء للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون معتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.