الدفاع المدني يحذر من حالة الطقس

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه نظراً لما ستشهده المملكة من حالة عدم الاستقرار الجوي ، تهيب مديرية الدفاع
المدني بالإخوة المواطنين ضرورة:-
1. الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد غباراً كثيفاً ما أمكن.
2.توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في مختلف
أنحاء المملكة .
3.ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو
والأزمات الصدرية .
4.الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً ، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام و بيوت الشعر.
5.عدم التردد بالإتصال على هاتف الطوارئ طوارئ (911) إذا دعت الحاجة
لذلك .