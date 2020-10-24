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السبت، 24-10-2020 12:44 م

الدفاع المدني يحذر من حالة الطقس

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه نظراً لما ستشهده المملكة من حالة عدم الاستقرار الجوي ، تهيب مديرية الدفاع
المدني بالإخوة المواطنين ضرورة:-

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1. الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد غباراً كثيفاً ما أمكن.

 

2.توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في مختلف
أنحاء المملكة .

 

3.ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو
والأزمات الصدرية .

4.الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً ، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام و بيوت الشعر.

5.عدم التردد بالإتصال على هاتف الطوارئ طوارئ  (911) إذا دعت الحاجة
لذلك .


 




 

 


 

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