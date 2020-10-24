الدفاع المدني يحذر من حالة الطقس

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه نظراً لما ستشهده المملكة من حالة عدم الاستقرار الجوي ، تهيب مديرية الدفاع

المدني بالإخوة المواطنين ضرورة:-

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1. الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد غباراً كثيفاً ما أمكن.



2.توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في مختلف

أنحاء المملكة .



3.ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو

والأزمات الصدرية .



4.الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً ، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام و بيوت الشعر.



5.عدم التردد بالإتصال على هاتف الطوارئ طوارئ (911) إذا دعت الحاجة

لذلك .



