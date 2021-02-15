الزائر الابيض يقترب من المملكة والارصاد تحذر

الوكيل الاخباري - نشرت ادارة الارصاد الجوية عددا من التحذيرات للمواطنين خلال تعرض المملكة للمنخفض القطبي القادم .

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وحذرت ادارة الارصاد الجوية من :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

-خطر الرياح النشطة والهبات القوية المرافقة لها.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض.

- خطر احتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية والوسطى خلال ساعات الليل.

- خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية .

- خطر حدوث البرق وهطول زخات البرد.

- خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة.



