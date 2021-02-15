الزائر الابيض يقترب من المملكة والارصاد تحذر

الوكيل الاخباري - نشرت ادارة الارصاد الجوية عددا من التحذيرات للمواطنين خلال تعرض المملكة للمنخفض القطبي القادم .
وحذرت ادارة الارصاد الجوية من :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
-خطر الرياح النشطة والهبات
القوية المرافقة لها.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب
الغيوم الملامسة لسطح الارض.
- خطر احتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية والوسطى خلال ساعات الليل.
- خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية .
- خطر حدوث البرق وهطول زخات البرد.
- خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة.