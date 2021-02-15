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الإثنين، 15-02-2021 09:25 ص

الزائر الابيض يقترب من المملكة والارصاد تحذر

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الوكيل الاخباري - نشرت ادارة الارصاد الجوية عددا من التحذيرات للمواطنين خلال تعرض المملكة للمنخفض القطبي القادم .

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وحذرت ادارة الارصاد الجوية من : 

 

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.    

-خطر الرياح النشطة والهبات القوية المرافقة لها.               
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.      

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض.
- خطر احتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية والوسطى خلال ساعات الليل.
- خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية .     
- خطر حدوث البرق وهطول زخات البرد.
- خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة.


 




 

 


 

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