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الأحد، 26-03-2023 12:13 ص

الطفيلة تشهد تساقطا غزيرا للأمطار

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الوكيل الاخباري - شهدت محافظة الطفيلة مساء اليوم السبت، أمطار رعدية غزيرة وتساقط كثيف للبرد ما أدى إلى تشكل السيول في الأودية والبرك المائية وانجراف الأتربة والحصى على الطريق الملوكي في الطفيلة ولا زالت فرق الأشغال العامة تعمل لإزالتها .

وأدى الهطل المطري الغزير إلى جريان الأودية وفيضان بعضها، وجرف كميات كبيرة من الحجارة والحصى والأتربة على الطرق التي شهدت إغلاقات مؤقتة .

وشهد لواء بصيرا وبلدة القادسية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد، وأدت الأمطار إلى تشكل السيول على الطرق وجريان بعض الأودية نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة خاصة في محافظات الجنوب.

وشهدت بعض شوارع الطفيلة انجرافات طينية أدت إلى إعاقة الحركة المرورية على تلك الطرق حيث قامت كوادر وآليات الأشغال العامة والدفاع المدني بفتح تلك الطرق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها وفق مدير مديرية الأشغال العامة في الطفيلة المهندس عمر الحراسيس.

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