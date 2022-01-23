الأحد 23-01-2022
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الأحد، 23-01-2022 06:33 م

العاصفة الثلجية تصل المملكة عصر ومساء يوم الأربعاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الاردن للتنبؤات الجوية إن المملكة على موعد مع منخفض جوي قطبي مصحوب بأكثر من جبهة هوائية شديدة البرودة يبدأ ثأثيره مع ساعات عصر ومساء يوم الأربعاء القادم .

وأضاف عقل لموقع الوكيل الاخباري أن المناطق التي ترتفع من 700 الى 800 متر عن سطح البحر ستتعرض لهطولات ثلجية كثيفة مساء وليل يوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس وتكون متراكمة بينما تكون المناطق التي ترتفع 850 عن سطح البحر تحت تأثير عاصفة ثلجية وستشمل العاصفة اغلب مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى .

وختم عقل إن الاجواء ستستمر مثلجة يوم الخميس في عدة مناطق من المملكة بمشيئة الله تعالى . 

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