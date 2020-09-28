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الإثنين، 28-09-2020 06:51 ص

أعلى من معدلاتها بـنحو (6) درجات

الكتلة الحــارة تعود مـجــددا إلى المملكة

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أجواء حارة


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة، الإثنين، بكتلة هوائية حارة نسبياً، تؤدي إلى ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة .

 

ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

 


 




 

 


 

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