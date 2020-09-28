الكتلة الحــارة تعود مـجــددا إلى المملكة

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة، الإثنين، بكتلة هوائية حارة نسبياً، تؤدي إلى ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان



وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة .

ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.



