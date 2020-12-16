الأربعاء 16-12-2020
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الأربعاء، 16-12-2020 01:01 م

تضعف فرصة هطول الامطار مساء غد

المملكة تبقى تحت تأثير المنخفض الجوي غدا

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أمطار في احد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، غدا الخميس ، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف فرصة الهطولات، وتتناقص كميات الغيوم، ويميل الجو إلى الاستقرار، ويتوقع خلال ساعات الليل أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

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