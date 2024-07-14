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الأحد، 14-07-2024 06:32 ص

المملكة تتأثر بامتداد مرتفع جوي اليوم

ابراج السادس


الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بامتداد مرتفع جوي مصحوب برياح غربية رطبة تنشط على فترات حيث تنخفض درجات الحرارة، ويسود طقس صيفي معتدل في أغلب مناطق المملكة، بينما يكون حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع في ساعات الصباح الباكر تشكل الضباب فوق قمم الجبال الشمالية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن  الطقس لـيــلاً لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة لفترات طويلة.


 




 

 


 

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