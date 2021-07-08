المملكة تتأثر بكتلة حارة الخميس

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة ، الخميس، بكتلة هوائية حارة تؤدي الى ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما تسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة في مناطق البادية، بينما تصبح حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء تسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.