المملكة تتأثر تدريجياً اليوم بمنخفض البحر الأحمر - تفاصيل

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة تدريجيا مع ساعات الظهيرة بامتداد منخفض البحر الأحمر حيث تسود أجواء جافة، وحارة نسبيا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية،والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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خليج العقبة:

الأجواء حارة نسبيا نهارا و دافئة نسبيا ليلا مع ظهور الغيوم العالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار على فترات.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في أجزاء عدة من المملكة قد تنعدم الرؤيا فيها احيانا في المناطق الصحراوية ومناطق البادية.