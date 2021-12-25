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السبت، 25-12-2021 07:06 ص

المملكة تحت تأثير المرتفع الجوي السيبيري اليوم

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الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن المملكة تتأثر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، حيث تسود أجواء مستقرة، وباردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

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ليــــلاً:  الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق وباردة في الأغوار والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.


 




 

 


 

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