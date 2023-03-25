السبت 25-03-2023
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السبت، 25-03-2023 08:30 ص

المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الإخباري - يتأثر الأردن، اليوم السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون الأمطار لفترات متفاوتة غزيرة أحيانا وخاصة في المناطق الجنوبية ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار أحيانا في مناطق البادية تتحول مساءً إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

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يطرأ الأحد، انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ مع بقاء الأجواء باردة وغائمة مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في أماكن مختلفة، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في أجزاء محدودة ولفترات قصيرة في المناطق الغربية، ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد.

الاثنين، تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة بوجه عام مع بقاء فرصة لسقوط زخات من المطر في الشرق، ويتوقع أن تكون غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تكون نشطة في شرق المملكة.

وحذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة السبت، ودعت إلى الابتعاد عن مناطق تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة.

 




 

 


 

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