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الثلاثاء، 01-03-2022 11:41 ص

المملكة تشهد الخميس أول منخفض جوي في آذار

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الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن الخميس القادم تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا بالإضافة إلى كتلة هوائية باردة مصاحبة له و لبعدها نوعا ما عن الأردن سوف يقتصر تأثير هذه الحالة على انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط واضح على سرعة الرياح الغربية  والتي سوف تثير الغبار في مناطق واسعة خاصة الجنوبية والشرقية من المملكة كما يتوقع يوم الخميس  هطول الأمطار و تشمل محافظات الشمال مثل إربد وعجلون وجرش والجزء الشمالي الغربي من المفرق وايضا اجزاء من محافظات الوسط كالبلقاء والعاصمة عمان ومادبا،  بينما فرصة المطر ضعيفة جدا بالنسبة لمحافظات الجنوب باستثناء  محافظة الكرك هناك فرصة لزخات خفيفة من المطر .

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وأضاف اليوم الثلاثاء آل خطاب بأنه غير متوقع أي تساقط للثلوج في هذا المنخفض منوها أن المؤشرات الأولية حتى هذه  اللحظة لحد منتصف شهر اذار لا تشير لأي منخفضات جوية قد تؤدي إلى تساقط للثلوج .



 




 

 


 

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