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الأحد، 02-06-2024 05:57 ص

المملكة تشهد قفزة كبيرة على درجات الحرارة اليوم

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بمنخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية جافة وحارة حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي ( 6-7 ) درجات مئوية، الطقس حار نسبياَ فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في أوقات الذروة (وقت الظهيرة) ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


ودعت إلى عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة ومن عدم إشعال النيران في الأماكن الحرجية.


 




 

 


 

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