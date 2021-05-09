الأحد 09-05-2021
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الأحد، 09-05-2021 07:55 ص

أعلى من معدلاتها بنحو (7- 8) درجات

المملكة تشهد كتلة هوائية حارة اليوم

حارة
توضيحية


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الأحد ، لتسجّل أعلى من المعدل السنوي بحوالي (7- 8) درجات مئوية؛ وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

 




 

 


 

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