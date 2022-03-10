المملكة ستشهد تراكم خفيف للثلوج فوق المرتفعات غداً

الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، لذا تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

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ليــــــــلاً: الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة، وتكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية، ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، وتدريجياً تمتد الهطولات إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية.



خليج العقبة:

انخفاض على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وقد تكون مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل السيول أثناء الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل.



أما غداً الجمعة:

يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس، لتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الهطولات أثناء النهار غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة، ومصحوبة بزخات من البرد، كما يتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية والتي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر عن سطح البحر هطول زخات خفيفة من الثلج ويحتمل أن تتراكم بشكل خفيف فوق قمم الجبال الشمالية والجنوبية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تتجاوز سرعتها 80كم/ساعة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية، وتدريجياً في ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات وتخف سرعة الرياح.



التحذيرات:

- خطر تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة.

- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد الهطولات.





