المملكة على موعد مع الأمطار الخميس

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة الخميس بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة ، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية لطيفة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في مناطق السهول والبادية، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية،

ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.