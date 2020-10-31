السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 05:30 م

المملكة على موعد مع الامطار غداً والارصاد تحذر

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الوكيل الاخباري -  تنخفض درجات الحرارة؛يوم الاحد، لتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واعتباراً من ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر على فترات في انحاء مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، الرياح  شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
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تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الفجر والصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

 




 

 


 

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