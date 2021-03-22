المملكة على موعد مع امتداد منخفض خماسيني

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي خماسيني، غدا الثلاثاء ، ترافقه رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناَ تتجاوز سرعتها حاجز 60 كم/ساعة؛ تعمل على اثارة الغبار والأتربة/ ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكلِ كبير وإنعدامها في المناطق الصحراوية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما وترتفع درجات الحرارة، لتسود أجواء جافة ومغبرة وحارة نسبياً بوجه عام، ويترافق ذلك مع تواجد كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في سماء المملكة، وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل ومع تمركز المنخفض الجوي الخماسيني فوق تركيا تتحول الرياح الى غربية وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتتهيأ الفرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات من المطر في شمال المملكة.

وحذّرت مديرية الأمن العام ، من تدني مدى الرؤية ، نتيجة لحالة الطقس المتوقّعة.

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