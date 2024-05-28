المملكة على موعد مع حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات الظهيرة وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر لفترة قصيرة خاصة في شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في الأجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة وفق الارصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد خلال نشرتها اليومية إن الطقس ليلا مائل للبرودة قليلا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في الأجزاء الجنوبية والشرقية.

