المملكة على موعد مع زخات مطرية يصحبها الرعد اليوم

الوكيل الإخباري - تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان



مساءً:

تتأثر المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار حيث تسود أجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال في ساعات الليل لتساقط زخات من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

لطيفة ليلا ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، الأجواء معتدلة الحرارة نهار والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا قد تثير الغبار على فترات ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

