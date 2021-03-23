المملكة على موعد مع زخات مطرية

الوكيل الإخباري - يبقى تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبيا والرطبة، غدا الأربعاء، وتنخفض الحرارة لتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة؛ والأجواء غائمة جزئياً باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وهنالك فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار في المناطق الصحراوية؛ مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية فيها، وتدريجياً خلال ساعات الليل تقلّ سرعة الرياح كما ويقل تركيز الغبار في الأجواء.

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