الأحد 14-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 14-03-2021 08:48 م

يوم الثلاثاء القادم

المملكة على موعد مع كتلة باردة

طقس
منظر للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة، الثلاثاء القادم بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتسود أجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي المناطق، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة وتثير الغبار في مناطق البادية.

 

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