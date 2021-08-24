المملكة على موعد مع كتلة هوائية حارة جديدة

الوكيل الإخباري- قال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن الخرائط السطحية وتحليلات النماذج العددية تشير الى بدء تأثر المملكة اعتباراً من يوم غد الاربعاء بكتلة هوائية حارة.



ومن المتوقع أن يستمر تأثيرها خلال فترة نهاية الاسبوع قد تتراجع بشكل طفيف مع بداية الاسبوع القادم وتشير الخرائط الى ان ذروة الحالة متوقعة ان تكون يوم بعد غد الخميس الموافق 26 آب 2021 .



وأضاف من خلال بيان وصل "الوكيل الإخباري" آل خطاب بأنه ومع تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة يتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان ومناطق السهول مابين 36-38 درجة مئوية بينما المناطق الغورية والعقبة والبحر الميت والبادية يتوقع ان تسود اجواء حارة جداً بدرجات حرارة عظمى مابين 42-45 درجة مئوية .



وتنبه ادارة الارصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لاشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة وعدم ترك الاطفال في المركبات المغلقة وننصح بتناول المياه بشكل متكرر.

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