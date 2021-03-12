المملكة على موعد مع منخفضات خماسينية

الوكيل الإخباري - تشهد المملكة منخفضات خماسينية ، مع بداية فصل الربيع، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان



وأوضح مدير العمليات في دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد ال خطاب ، لـ"الوكيل الإحباري" ، ان الاعتدال الربيعي سوف يصادف هذا العام 20 اذار حيث ينتهي فصل الشتاء ويبدأ فصل الربيع فلكيا.

وتابع" الموسم المطري لم ينتهِ بعد والذي عادة يستمر الى الثلث الاول من شهر ايار (٥)".

وأضاف آل خطاب " الايام القليلة القادمة اي خلال هذا الاسبوع لا يوجد معطيات ولا تشير الخرائط المحللة لدينا لاي منخفض خماسيني هذا الاسبوع" .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



