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الجمعة، 12-03-2021 10:34 م

وفق الأرصاد الجوية

المملكة على موعد مع منخفضات خماسينية

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توضيحية


الوكيل الإخباري - تشهد المملكة منخفضات خماسينية ، مع بداية فصل الربيع، وفق دائرة الأرصاد الجوية . 

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وأوضح مدير العمليات في دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد ال خطاب ،  لـ"الوكيل الإحباري" ، ان الاعتدال الربيعي سوف يصادف هذا العام 20 اذار  حيث ينتهي فصل الشتاء ويبدأ فصل الربيع فلكيا.

 

وتابع" الموسم المطري لم ينتهِ بعد والذي عادة يستمر الى الثلث الاول من شهر ايار (٥)".

 

وأضاف آل خطاب " الايام القليلة القادمة اي خلال هذا الاسبوع لا يوجد معطيات ولا تشير الخرائط المحللة لدينا لاي منخفض خماسيني هذا الاسبوع" .

 

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