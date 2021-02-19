المملكة على موعد مع منخفض جديد

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة منتصف الأسبوع المقبل، بحسب مدير ادارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

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ولفت آل خطاب خلال تصريحات صحافية ، إن حالة عدم الاستقرار الجوي من المتوقع أن تصل المملكة الثلاثاء، ومن غير المتوقع أن تحمل ثلوج حتى اللحظة.



وأوضح ، أن الموسم المطري في الأردن ينتهي في منتصف ايار، وفصل الربيع يحمل ما بين 4 إلى 5 منخفضات جوية.

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