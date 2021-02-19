الجمعة 19-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير التربية ينعى وفاة 4 أطفال أشقاء بحريق في المفرق

الملك يشارك في مؤتمر دولي يعقده معهد بروكنجز

وزير الداخلية يبحث الإجراءات المتعلقة بالمحجورين منزلياً

رئاسة الوزراء تعيد نشر موجز كورونا بعد ورود خطأ

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية

16وفاة و 867 إصابة بكورونا اليوم بالمملكة

تعميم أمني على 10 مصابي كورونا أغلقوا هواتفهم بعمان

العايد يوجه رسالة لوسائل الإعلام

تراجع أسعار الذهب عالميا

التربية : تعليق دوام المدارس كافة السبت

الجمعة، 19-02-2021 03:29 م

من غير المتوقع أن تحمل ثلوج

المملكة على موعد مع منخفض جديد

220213185133163481743
تعبيرية


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة منتصف الأسبوع المقبل، بحسب مدير ادارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

اضافة اعلان
 

ولفت آل خطاب خلال تصريحات صحافية ، إن حالة عدم الاستقرار الجوي من المتوقع أن تصل المملكة الثلاثاء، ومن غير المتوقع أن تحمل ثلوج حتى اللحظة.

وأوضح ، أن الموسم المطري في الأردن ينتهي في منتصف ايار، وفصل الربيع يحمل ما بين 4 إلى 5 منخفضات جوية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
220211895629722718499

أمطار متفرقة بمختلف أنحاء المملكة وتشكل الانجماد ليلاً

83053479-ddb6-48fd-9f1b-c428ed776aa7

جمعة باردة بلا ثلوج

2202117234431330704519

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

220211592741402853517

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

220211810549498361718

تحذير هام للمواطنين من الارصاد الجوية

0a04bdc6-b1e5-4ba5-83df-98f657720a85

الارصاد الجوية لـ الوكيل : لا ثلوج في مدينة الزرقاء

أخبار متعلقة
220211681324370074179

تفاصيل الحالة الجوية ليوم الخميس

74e73701-2729-40a2-9564-b68bd5470130

الأرصاد لـ الوكيل : نتوقع أن يتسبب تراكم الثلوج بإعاقة الحركة العامة في بعض مناطق شمال و وسط المملكة

211e0f25-baed-4a0b-a9b5-2590b796b742

مستجدات المنخفض الجوي : الثلوج قادمة

22021170046581772676

بدء تساقط الثلوج في عمان - فيديو

5

في طريقها الى الاردن .. عواصف ثلجية تجتاح دول مجاورة - فيديو و صور

aa15438e-94d5-4688-99b7-4614026a99a6

تفاصيل الحالة الجوية اليوم