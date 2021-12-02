المملكة على موعد مع منخفض جوي الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري - تيماء عبيدات

قال مدير ادارة الارصاد الجوية بالوكالة الدكتور عبدالمنعم القرالة ان المملكة ستتأثر يوم الاحد القادم بمنخفض جوي سيؤثر على المناطق الشمالية .

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واضاف القرالة لـ "الوكيل الاخباري" ان نماذج الخرائط الجوية تشير "حتى الان"

لعدم تأثر المملكة بمنخفضات جوية قوية خلال الاسبوعين المقبلين .



وبين أنه ولغاية النصف الأول من شهر كانون الأول الحالي لن تشهد المملكة أي منخفضات قطبية.



يشار الى ان مربعانية الشتاء ستبدأ بتاريخ 21 / 12 الحالي ، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ، وتندفع خلالها منخفضات جوية باردة الى منطقة الشرق الاوسط .