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الخميس، 02-12-2021 10:04 ص

المملكة على موعد مع منخفض جوي الأسبوع القادم

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الوكيل الإخباري - تيماء عبيدات

 

قال مدير ادارة الارصاد الجوية بالوكالة الدكتور عبدالمنعم القرالة ان المملكة ستتأثر يوم الاحد القادم بمنخفض جوي سيؤثر على المناطق الشمالية .

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واضاف القرالة لـ "الوكيل الاخباري" ان نماذج الخرائط الجوية تشير "حتى الان"
لعدم تأثر المملكة بمنخفضات جوية قوية خلال الاسبوعين المقبلين . 


وبين أنه ولغاية النصف الأول من شهر كانون الأول الحالي لن تشهد المملكة أي منخفضات قطبية.

يشار الى ان مربعانية الشتاء ستبدأ بتاريخ 21 / 12 الحالي ، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ، وتندفع خلالها منخفضات جوية باردة الى منطقة الشرق الاوسط .

 

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