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الجمعة، 18-03-2022 10:38 ص

المملكة على موعد مع منخفض جوي الأسبوع القادم

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

أكد مدير دائرة الارصاد الجوية رائد آل خطاب ان المملكة على موعد مع منخفض جوي الأسبوع القادم.

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وقال آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" إن المملكة ستشهد زخات متفرقة من الامطار في اغلب مناطق المملكة منتصف الأسبوع القادم.

 

وتشير الخرائط إلى تراجع درجات الحرارة واقترابها من الصفر في العديد من الأماكن .

 

وحول فرص تساقط الثلوج قال آل خطاب أن الأمور ستتضح خلال اليومين القادمين بمشيئة الله .

 

وتكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 


 




 

 


 

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