المملكة على موعد مع منخفض جوي

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، غدا الأربعاء، مرافقة لامتداد منخفض جوي؛ حيث تتزايد كميات الغيوم، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتكون الهطولات خلال ساعات الليل غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط البرد احياناً؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

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