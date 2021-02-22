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الإثنين، 22-02-2021 09:30 م

هطولات متفرقة من المطر

المملكة على موعد مع منخفض جوي

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة غدا الثلاثاء ، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم تدريجياً، لتصبح الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة ، مع هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية من المملكة ، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ومع ساعات ما بعد الظهر تشمل الهطولات مناطق متفرقة من وسط وشرق المملكة، حيث يتوقع ان تكون الهطولات في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، هذا وقد تشمل غزارة الهطولات ولفترة وجيزة أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة وفي منطقة البحر الميت، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.

 

 

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